Спіймали на гарячому: у Харкові 18-річний зрадник передавав ворогу дані про переміщення частин ЗСУ

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента росії. У Харківській області 18-річного хлопця вдалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових, повідомили у спецслужбі.



Під час обшуку у хлопця вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук на місці злочину.



18-річний мешканець Краснограда Харківської області погодився на співпрацю з ворогом за гроші.



Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Нагадаємо, днями у Києві затримали жінку, яка збирала важливу інформацію для коригування ворожих ударів по місту. Вона працювала в парі з чоловіком, який надсилав отримані дані росіянам.

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