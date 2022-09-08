«Зливав» окупантам позиції українських військових: СБУ затримала мешканця Миколаєва

Нещодавно на Київщині співробітники СБУ затримали злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району.

І ось знову, як повідомляє Офіс генпрокурора, затримано чергового агента рф, який збирав та передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ у Миколаєві. Це мешканець міста, який не сприймав державну владу в Україні та сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він погодився співпрацювати з рф.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, у якому містяться докази протиправної діяльності. Наразі чоловіка затримано.

Прокуратурою йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно киянин отримав термін за роботу на спецслужби росії.

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