Коригував ракетні удари по Києву: викрито зрадника, який перейшов на бік ворога

У Києві, який нещодавно піддався ракетному обстрілу, затримали жінку, яка збирала важливу інформацію для корегування ворожих ударів по місту. Вона передавала її чоловіку, який, у свою чергу, направляв ці дані росіянам.

«Слідчі СБУ встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка, який постачав військам рф координати для ракетних ударів по Києву. Він знаходиться у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку. Вона знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом», — повідомили в Службі безпеки України.

Куратор затриманої — 56-річний уродженець столиці. З 2017 року він проживає у тимчасово окупованому Криму, де чоловіка завербувала спецслужба держави-агресора. Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

За даними СБУ, зрадник отримував завдання від працівника фсб рф та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах, надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області.

Наразі куратору повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

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Фото СБУ

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