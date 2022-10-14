ЗСУ продовжують нищити всіх, хто прийшов зі зброєю на нашу землю. Троє російських поліцейських із Красноярського краю загинули «на передовій» в Україні. Про це на їхньому похороні 12 жовтня розповів губернатор регіону Олександр Усс, передає рашистське видання «Проспект міра». Поліцейські Ілля Фаустов, Олексій Муфтахов і Андрій Рейн вирушили на війну наприкінці червня. Раніше в МВС повідомляли, що вони були «у відрядженні», але не говорили, де саме.

«Один із загиблих — оперативник крайового центру протидії екстремізму, так званого Центру „Е“ Ілля Фаустов. Правозахисники та опозиція звинувачують структуру в переслідуванні опозиційних політиків, тортурах і провокаціях. Ще один — прапорщик, командир відділення патрульно-постової служби Олексій Муфтахов, третій — капітан карного розшуку Андрій Рейн».

Відомо, що рашисти загинули 9 жовтня. Чому вони опинилися на передовій та інші обставини їхньої загибелі, не уточнюється.

На похороні окупантів заявили про «помсту», а їхні слова вже висміяли росіяни, які засуджують війну в Україні.

«Треба відправити цей відділ в окопи в повному складі. Там ці загартовані і морально стійкі бійці покажуть усім приклад. Ну або здохнуть, що теж непогано», — пише Нікіта Аронов.

Як повідомлялось раніше, під Херсоном мобілізовані рашисти вбили свого командира і дружно здалися в полон. Тим часом станом на 14 жовтня на українській землі знайшли свою смерть уже 64 300 нелюдів путіна.

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