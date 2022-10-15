Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об"єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Про це йдеться у повідомленні компанії «Укренерго».

«Спеціалісти НЕК „Укренерго“ вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону. Але при цьому Диспетчерський центр „Укренерго“ попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», — повідомили в компанії.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що близько 7 ранку 15 жовтня ворог наніс удар по одній із громад області.

«Жертв та руйнувань немає. Відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки. Ще раз звертаюся до кожного — не фіксуйте місце влучань, не викладайте в мережі фото та відео. Від цього залежить наша з вами безпека», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше «Укренерго» відмовилося від графіків відключення світла у регіонах.

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