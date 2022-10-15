Чільний десерт із присмаком осені: простий рецепт неймовірно смачного грушевого чізкейку

Існує маса рецептів чізкейків, наприклад, з вершковим сиром та шоколадом. Також десерт роблять із карамельною скоринкою.

Восени, в «грушевий» сезон, можна робити чізкейк і з цим смачним фруктом за рецептом, який дає «Шуба» .

Приготування:

Для основи чізкейку в блендері подрібнюють у крихту бісквітне печиво (200 г) та какао-порошок (1 столову ложку). Додають м'яке вершкове масло (80 г) і збивають. Масу викладають у форму, трохи ущільнюють та відправляють на 30 хвилин у холодильник.

Для фруктової начинки кубиками нарізають груші (400 г, залишивши частину для декору). До груші додають розтоплений у сотейнику цукор (100 грам) і готують, доки рідина не випарується.

Для сирної маси в блендері збивають кисломолочний сир (400 г) зі сметаною (100 г), яйцями (3 штуки), цукром (100 г), борошном (1 столова ложка) і ванільним цукром (10 г).

Сирну та фруктову начинку викладають на основу у формі. Саму форму ставлять на противень із бортиками, наливаючи в нього окріп. Рівень води має сягати середини форми.

Випікають годину у духовці, розігрітій до 160 градусів. Після духовку вимикають і залишають чізкейк в ній ще на 15 хвилин, відкривши дверцята.

Охолоджений десерт поміщають у холодильник на 6 годин. Перед подачею прикрашають тоненькими скибочками груші.

Також можна приготувати чізкейк «Нью-Йорк», серед інгредієнтів якого, зокрема, 30-відсоткові вершки, сир, цедра лимону та печиво.

Фото Pixabay

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