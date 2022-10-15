Астрологи, які назвали раніше шість найнебезпечніших днів жовтня, склали гороскоп наступного тижня. Вони розповіли, чому в його кінці варто бути обережнішим, пише slovofraza.com.

Овен

Овнам на початку тижня ніщо не заважатиме займатися духовним розвитком та постановкою нових завдань. Якщо дуже хочеться змінити життя, то доведеться встати з дивана. Овни нерідко покладаються на удачу і на простий «авось», але це явно програшний шлях, особливо зараз, коли ми всі стоїмо перед початком несприятливого часу, який розпочнеться у суботу з негативного аспекту Сонця та Венери. Кінець місяця буде складним, тож Овнам треба братися за справу самим.

Телець

Тельцям важливо навчитися залучати удачу, оскільки планети та зірки перестануть підживлювати їх енергією та фортуною. У період з 17 по 21 жовтня важливо діяти, а от у вихідні краще причаїтися і не висуватись. Не варто займатися шопінгом та давати порожні обіцянки. Взагалі, 22 та 23 жовтня бажано поменше розмовляти з людьми. Відволіктися від рутини потрібно буде не яскравими емоціями та розвагами, а спокійним відпочинком за переглядом фільмів чи читанням книг, або духовними практиками, йогою. Корисними будуть також легкі фізичні навантаження.

Близнюки

Близнюків може спіткати і тривожність, причому не наприкінці тижня, а вже на його початку. Якщо початок тижня пройде спокійно і без зривів, то його кінець виявиться стабільним в емоційному плані, незважаючи на негативні астрологічні події. Експерти зазначають, що зараз не можна жити за принципом «мета виправдовує засоби», тому що це загрожує різними негативними наслідками. Потрібно заощаджувати сили час та гроші. Інакше може статися щось погане.

Рак

У Раків у вихідні наче хтось відключить надходження енергії. У суботу представники цього Знаку Зодіаку можуть відчути сильну втому. Також важливо буде залишатися вдома і займатися найпростішими справами або зовсім відпочивати. У будні Ракам буде потрібно дещиця посидючості, оскільки вони, швидше за все, змушені будуть займатися складними справами, які можуть неабияк розхитати нерви. Якщо складних справ та турбот вдасться уникнути, краще сфокусуватися на найважливішому.

Лев

Левів, незважаючи на те, що негативною має бути субота і неділя, тиждень може не задатися з самого початку. Астрологи застерігають Левів від прикрих помилок, адже зараз не можна зраджувати свої переконання та змінювати в останню хвилину плани. Навколишні люди можуть постаратися збити Левів зі шляху, причому не бажаючи їм зла. Левам потрібно користуватися своєю головою, не слухаючи чужих порад.

Діва

У Дів ближче до кінця тижня зникне бажання працювати і робити хоч щось важливе та необхідне. Якщо на вихідних не очікується взагалі жодних справ, то краще присвятити їх коханій людині, спокійним та приємним домашнім справам. Також потрібно буде залишатися на зв'язку зі своїми друзями та близькими. Можливо, їм потрібна емоційна підтримка. Дівам потрібно буде підключити свою емпатію та мудрість, щоб заспокоїти душу близького друга чи родича.

Терези

У Терезів ближче до середини тижня почнуться проблеми з концентрацією уваги. Складні інтелектуальні завдання будуть вирішуватись із меншою ефективністю. Також ближче до вихідних дуже почне страждати інтуїція цих людей. Зазначається, що неділя стане для Терезів початком несприятливого періоду, коли доведеться частіше просити про допомогу родичів і друзів.

Скорпіон

Скорпіонам астрологи радять поменше спілкуватися з представниками найбезпринципніших знаків Зодіаку. Такі люди готові піти на все заради досягнення успіху, тому поруч із ними краще тримати очі та вуха напоготові. Взагалі, на момент наближення небезпечних днів, таких як 22 і 23 число цього тижня, важливо довіряти лише собі. Скорпіонам варто замінити рішучість на обережність та передбачливість. Вести справи краще лише з перевіреними часом людьми. Нові знайомства будуть корисними, але краще побоюватися спонтанної співпраці.

Стрілець

У Стрільців розпочнеться повільний спад енергії, але до п'ятниці вони залишатимуться досить енергійними. Якщо доведеться багато працювати або займатися насущними домашніми справами на вихідних, астрологи радять пам'ятати про поради для підвищення енергетики та набуття хорошого самопочуття. Якщо буде багато справ, краще не братися за все одразу. Багатозадачність і поспіх призведуть до появи нових проблем, швидкої втоми та зростання негативних емоцій. Також важливо оминати людей, яким вічно щось не подобається.

Козеріг

Козерогам у період з 17 по 23 жовтня, можливо, доведеться зустріти на своєму шляху чимало неприємних людей. Багато хто з них захоче насолити представникам даного Знака, однак це не привід мстити або ненавидіти. Експерти в галузі біоенергетики стверджують, що важливо навчитися поважати навіть тих людей, які нам не подобаються. Не важливо, чи робили вони щось погане чи ні. Подібний підхід позбавить Козерогів нервозності та переживань. Будь-яка невдача у спілкуванні пізніше може призвести до тріумфу, тому не потрібно сваритися через дрібниці.

Водолій

Цього тижня стануть актуальними як найкращі, так і найгірші риси характеру Водоліїв. На початку тижня ці люди покажуть себе зі світлого боку, а от у суботу та неділю через негативну Венеру вони можуть стати черствими та негативними. Будь-які проблемні ситуації цього періоду краще вирішувати без поспіху. Як то кажуть, «не бійся зволікати, бійся зупинитися». Якщо якісь справи сповільняться, це означає, що рух до успіху зупиниться зовсім. Просто іноді зробити один крок важче ніж десять. Цього тижня якраз очікується такий час, коли зусилля та результат не завжди відповідають один одному.

Риби

Рибам цього тижня важливо домовитися з внутрішніми демонами, щоб досягти гармонії із самими собою. Нічні світила в будні активізують приховані резерви організму цих людей, але на вихідних Риби з дуже високою ймовірністю стануть млявими і негативними. Це означає, що всі домашні справи краще переробити з 17 по 21 число, а 22 і 23 жовтня провести у відпочинку. Риби цього місяця вже отримали потужний позитивний імпульс, так що несприятливий період, що починається 22 числа, вони зможуть зустріти у всеозброєнні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ясновидяча склала гороскоп багатства для всіх знаків зодіаку.

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