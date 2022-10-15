Підтверджувати трудовий стаж доведеться за новими правилами: що змінилося

Зміни до Порядку підтвердження стажу для призначення пенсій, які нещодавно затвердив Кабмін, стосується широкого кола осіб — селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених і реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну й не тільки.

Як передає «Соціальна інформаційна платформа», документом для підтвердження стажу є не лише паперова трудова книжка (до січня 2004 року, після цього — дані з реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків), а й електронні документи з накладенням е-підпису.

«Електронні документи про стаж є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в зазначеному вище реєстрі застрахованих осіб. Це також не новина, адже закон про електронну трудову книжку ухвалено ще торік. По суті, це приведення нормативного документа у відповідність до чинного законодавства. Відтепер стаж також може підтверджуватися на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій», — зазначає експерт Сергій Коробкін та додає, що скасовано пункт, де йшлося, що стаж може бути підтвердженим на підставі членських квитків профспілок, де є відмітки про сплату страхових внесків. Раніше таке було передбачено нормативними актами.

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Є й новації, що стосуються людей, які займаються веденням особистого селянського господарства. Так, дані про стаж можуть зараховуватися не тільки на підставі довідки з Пенсійного фонду про сплату внесків, але й за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків.

Це стосується й підтвердження підприємницької діяльністі до 2004 року. А періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку або спеціального торгового патенту треба підтверджувати: свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами про сплату єдиного податку (фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ).

У Порядку також конкретизували, що до стажу зараховується не просто навчання у вишах (до 2004 року), а саме періоди навчання за денною формою здобуття освіти в закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях). Нагадаємо, що навчання після 01.01.2004 до стажу не зараховується.

За певних умов до стажу може зараховуватися догляд за людиною з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Віднині, якщо людина досягла 80 років, то довідку про те, що вона потребує догляду, надавати не потрібно. Якщо є інформація про отримання допомоги або компенсації по догляду за такою людиною (одержаної органами Пенсійного фонду України від органів соціального захисту населення), то надавати акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду необов’язково.

Зараховується до стажу й час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні за наявності документів про реабілітацію або в судовому порядку (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).Раніше стаж можна було також підтверджувати довідками МВС, але наразі таке положення скасовано.

Також подібними довідками не можна підтверджувати періоди роботи засуджених. Це робиться на підставі платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів щодо поштових переказів, інших документів про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду про сплату страхових внесків, установи виконання покарань із зазначенням відомостей про те, що особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, або про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду.

Також в документі є положення, що стосуються дружин військовослужбовців. Так, якщо жінка проживала з чоловіком у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, це ідтверджується тепер не лише довідками, виданими командирами (начальниками) військових частин та військових навчальних закладів, а й довідками підприємств, установ і організацій, або довідками, що видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Якщо чоловіка звільнено зі служби, то період проживання до 2004 року підтверджується, як і раніше, довідками, виданими територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, та інших документів, які підтверджують зазначений період.

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Також Сергій Коробкін звернув увагу на три важливі нововведення щодо пільгового стажу:

Пільговий стаж підтверджується не тільки трудовою книжкою, а й документами, які уточнюють особливий характер роботи. В оновленому Порядку зазначено, що тепер для цього можна використовувати не лише довідки, видані на підставі первинних документів, але й складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

Офіційно дозволено підтверджувати пільговий стаж даними з реєстру застрахованих осіб у разі, якщо підприємство знаходиться не тільки в Донецьку, Луганську чи Криму, але й на інших територіях, захоплених після 24.02.2022 . Раніше така норма діяла тільки для територій, тимчасово окупованих у 2014 році.

. Раніше така норма діяла тільки для територій, тимчасово окупованих у 2014 році. У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника, пільговий стаж може підтверджуватися на спеціальних комісіях. Відтепер аналогічним чином його мають підтверджувати й у разі знищення архівів підприємств у зв’язку з бойовими діями.

Нагадаємо, що у поточному році для виходу на заслужений відпочинок за віком у 60 років потрібно мати від 29 років стажу. У 2023 році — вже від 30. Вимоги до стажу збільшуватимуться на рік щорічно до 2028 року. А з 2028 року людина для виходу у 60 років на пенсію буде повинна мати не менш 35 років страхового стажу. Чи виходити на заслужений відпочинок пізніше — у 63 чи 65 років.

Фото Pixabay

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