Шкідлива робота та пільговий стаж: на що потрібно звернути увагу перед виходом на пенсію

Багато українців мають право вийти на пенсію достроково, зокрема це ті, хто має так званий «шкідливий стаж».

Наприклад, працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах та інших роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченими Списком № 1, мають право на пенсію після досягнення 50 років при стажі роботи:

не менше 25 років у чоловіків, із них не менше 10 років на зазначених роботах;

не менше 20 років у жінок, із них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівники, зайняті на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі Списком № 2, можуть піти на пенсію після досягнення 55 років при стажі роботи:

не менше 30 років у чоловіків, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

не менше 25 років у жінок, із них не менше 10 років на зазначених роботах.

Однак, якщо ваше робоче місце не було атестовано належним чином, то роботу за Списком № 1 або № 2 до пільгового стажу можуть не врахувати (це стосується періодів роботи з 1 серпня 1992 року).

Як проводиться підтвердження шкідливих умов праці

Екперт видання Пенсійний кур'єр Сергій Коробкін наголошує, що атестація має проводитися не рідше, ніж раз на п'ять років. Якщо її проведено вперше, то її дія поширюється і на п'ять попередніх років. Наприклад, атестація на підприємстві проведена вперше у 1997 році. Це означає, що конкретна професія вважатиметься атестованою цьому підприємстві і період із 1992 по 1997 рік, і наступні п'ять років. Якщо ж, наприклад, першу атестацію було проведено умовно 1 січня 1993 року, а наступна із запізненням — 1 січня 1999 року, один рік (1998) випадає і залишається неатестованим. Такий рік до пільгового стажу не зарахують. Зарахують п'ять років з 1993 до 1997 року включно, а далі з 1999 до 2003 року.

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць покладається на Державну службу з питань праці. Це особливо важливо в умовах воєнного стану. Зараз багато підприємств простоюють і далеко не всі роботодавці сплачують страхові внески за своїх працівників. Через це у людей втрачається стаж як такий. Також можливе і таке, коли не всі мають справу до своєчасного проведення атестації. Тоді звичайний стаж йтиме, а кілька місяців пільгового можуть «випасти».

Як перевірити свій стаж?

Перевірити свій страховий стаж можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ): portal.pfu.gov.ua, попередньо зареєструвавшись за допомогою реєстраційного коду, який можна отримати у територіальних управліннях ПФУ, написавши відповідну заяву, або ж за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, хто з українців не зможе вийти на пенсію у 60 років у 2022 році .

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