Відомий астролог Михайло Левін прогнозує на весну 2023 важку кризу в російсько-українській війні.

«Випробування першої атомної бомби на японських містах дуже добре помітно. Астрологічно було ясно, що атомні вибухи під Плутоном без нього ніяк не обійдешся. У Хіросімі Сонце у поєднанні з Плутоном», — читає за натальними картами Левін.

Астролог додав, що побоюватися ядерних вибухів не варто принаймні найближчим часом, пише Стархит.

«Плутон свій пік, найважчий, уже пройшов у момент початку ковіду. Він запустив процес розпаду старої структури та формування нової, але і Плутон, і Уран вже пішли від критичної точки стосовно цивілізації, і найближчим часом вони якихось моторошних показників дати не повинні», — розповів він.

Однак Левін зауважив, що через кілька місяців все ж таки буде якесь загострення конфлікту.

«Є один критичний момент — це весна 2023 року. Постає питання, чи перетвориться цей критичний момент на повноцінну ядерну війну чи обійдеться потужним зіткненням звичайних озброєнь? У критичний момент з боку Плутона нам нічого не загрожує. Жодного аспекту до планет протягом усього найближчого часу», — сказав астролог.

«Відбувається трансформація влади, це справді так. Ні на нарті росії, ні на карті України Плутон із Ураном не є домінуючими чинниками. Атомного удару не побачив, не знайшов. Якщо не буде до літа 2023, то не буде у найближчі 10 років», — робить висновок він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно двічі переможець «Битви екстрасенсів» передбачив дату закінчення війни.

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