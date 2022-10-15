У Зеленського попросили ще три області допомогти Києву уникнути блекауту

Після ранкового удару росіянами по об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині мешканців кількох областей закликали максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години.

«Маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно — сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки», — зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Свій заклик він адресував не лише мешканцям столичного ргіону та Києва, а й тим, хто живе на Житомирщині, Черкащині та у Чернігівській області: «Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно — розумне споживання електроенергії у години пік».

Нагадаємо, що цього тижня росіяни завдавали ударів по критичній інфраструктурі у багатьох регіонах України.

Фото Pixabay

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