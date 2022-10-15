40.01 / 40.91 38.32 / 39.53
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Зеленського попросили ще три області допомогти Києву уникнути блекауту

15:12 15 жовтня 2022
Лампочки

Після ранкового удару росіянами по об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині мешканців кількох областей закликали максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години.

«Маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно — сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки», — зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Читайте також: «Взимку буде пізно»: експерт пояснив, чому росія б'є ракетами по енергосистемі України до настання холодів

Свій заклик він адресував не лише мешканцям столичного ргіону та Києва, а й тим, хто живе на Житомирщині, Черкащині та у Чернігівській області: «Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно — розумне споживання електроенергії у години пік».

Нагадаємо, що цього тижня росіяни завдавали ударів по критичній інфраструктурі у багатьох регіонах України.

Фото Pixabay

340

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

Наталія Кличко

Розлучення та дівоче прізвище: колишня дружина мера Києва не хоче бути Кличко

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Пожежа на нафтобазі

У Білгороді знову галасливо — після обстрілу горить нафтобаза

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту