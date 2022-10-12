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Україна

«Взимку буде пізно»: експерт пояснив, чому росія б'є ракетами по енергосистемі України до настання холодів

16:15 12 жовтня 2022
ТЕЦ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що кремлівський фюрер володимир путін віддав наказ про масовані ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури зараз, а не взимку, оскільки за кілька місяців може бути пізно.

«Взимку вже буде пізно. Взимку ситуація на фронті може кардинально змінитися. Все ще попереду. росія намагатиметься завдавати ударів, оскільки вони розуміють, що є об'єкти, які потрібно дуже довго відновлювати. Ті самі підстанції. Поки що ми перекидаємо потужності за допомогою наших резервів та маємо можливості це робити», — заявив він в інтерв'ю ICTV.

Енергетична система, за його словами, будується з 2−3-кратним повторенням мереж, завдяки чому ми поки що перекидаємо потужності за допомогою наших резервів і маємо можливості це робити. Але при посиленні навантаження на мережі це стане неможливим. Приміром, сьогодні вранці було 0 градусів, а на землі були заморозки, а вночі — мінусова температура.

«Цього достатньо, якщо не буде опалення, щоб люди почали в квартирах мерзнути. І що вони робитимуть — включатимуть електронагрівальні прилади. Це перевантажує мережу. Ось вам і відповідь», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що десятки ракет поцілили у об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві.

В столичному регіоні почалися віялові відключення. У Дніпропетровській області запроваджено режим «тотальної економії» електроенергії. Серйозних атак зазнала й інфраструктура Львова.

Фото з Вікіпедії

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