«Взимку буде пізно»: експерт пояснив, чому росія б'є ракетами по енергосистемі України до настання холодів

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що кремлівський фюрер володимир путін віддав наказ про масовані ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури зараз, а не взимку, оскільки за кілька місяців може бути пізно.

«Взимку вже буде пізно. Взимку ситуація на фронті може кардинально змінитися. Все ще попереду. росія намагатиметься завдавати ударів, оскільки вони розуміють, що є об'єкти, які потрібно дуже довго відновлювати. Ті самі підстанції. Поки що ми перекидаємо потужності за допомогою наших резервів та маємо можливості це робити», — заявив він в інтерв'ю ICTV.

Енергетична система, за його словами, будується з 2−3-кратним повторенням мереж, завдяки чому ми поки що перекидаємо потужності за допомогою наших резервів і маємо можливості це робити. Але при посиленні навантаження на мережі це стане неможливим. Приміром, сьогодні вранці було 0 градусів, а на землі були заморозки, а вночі — мінусова температура.

«Цього достатньо, якщо не буде опалення, щоб люди почали в квартирах мерзнути. І що вони робитимуть — включатимуть електронагрівальні прилади. Це перевантажує мережу. Ось вам і відповідь», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що десятки ракет поцілили у об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві.

В столичному регіоні почалися віялові відключення. У Дніпропетровській області запроваджено режим «тотальної економії» електроенергії. Серйозних атак зазнала й інфраструктура Львова.

Фото з Вікіпедії

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