Сімнадцять російських дипломатів, висланих з Нідерландів в останніх числах березня, займалися шпигунством, зокрема, імовірно, збирали дані про комп'ютерні чіпи для російської армії (життєво важливі компоненти для військово-промислового комплексу рф після блокуючих санкцій США та ЄС). Про це стало відомо у результаті розслідування, яке розпочали місцеві видання NOS і Nieuwsuur спільно з бельгійською газетою De Tijd.

За даними журналістів, вісім депортованих росіян працювали в російській службі зовнішньої розвідки, ще дев'ятеро — в головному управлінні генштабу рф. Їхнім прикриттям була робота в посольстві росії, торговельному представництві в Нідерландах і апараті Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі.

Найважливішою фігурою з висланих, за даними видань, був 52-річний Сергій П'ятницький, який відповідав за шифрування секретних даних, що передавалися в росію. Разом із ним були депортовані п'ятеро інших фахівців із шифрування. Їхнє вислання було критично важливим для контррозвідки західних країн, оскільки допомагало тримати в секреті плани з постачання озброєнь Україні.

Відомо, що інші 11 шпигунів збирали інформацію і працювали з місцевою агентурою. Зокрема, вони намагалися вербувати співробітників іноземних спецслужб, які працюють у Нідерландах, і запобігати вербуванню співробітників російського посольства. Що стосується збору інформації, то принаймні двоє з висланих були фахівцями в галузі військових технологій. Джерела видань у розвідці припускають, що вони збирали для російської армії інформацію про комп'ютерні чіпи — Нідерланди є важливим центром їхньої розробки та виробництва.

Нагадаємо, нещодавно було викрито високопоставленого співробітника чеського МЗС, який багато років працював на російську розвідку.

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