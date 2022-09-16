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«Мав слабкість до жінок»: високопоставлений співробітник чеського МЗС багато років працював на російську розвідку

12:29 16 вересня 2022
МЗС Чехії

У Чехії викрили високопоставленого російського шпигуна. Про це повідомило видання iDNES з посиланням на службу безпеки та інформації Чеської республіки.

Як з'ясувалося, про те, що з Міністерства закордонних справ секретна інформація надходить до росії, співробітники служби безпеки знали вже кілька років тому. Але довго було неможливо виявити крота. Згодом співробітника, який передав секрети, було виявлено, за ним встановили стеження.

Шпигуном виявився високопоставлений співробітник чеського МЗС, який мав доступ до державних секретів й працював на своїй посаді з дев'яностих років.

Росіяни завербували дипломата під час його поїздки до Африки. Співробітники російської розвідки представилися сімейною парою. Спочатку вони мали виключно дружні стосунки, які невдовзі переросли у ділові. Російські розвідники промацали слабкі сторони чеського дипломата та дізналися про його пристрасть до грошей та жінок. Використовуючи ці знання, росіяни схилили дипломата до співпраці.

Поки не відомо, чи може співробітник посольства бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки за чеським законодавством, якщо стеження проводять лише спецслужби без участі поліції, зібрані ними докази не можна використовувати у суді.

Російське МЗС поки повідомлення не коментувало.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні викрили «крота», який працював на російську розвідку у Кабміні. Зрадника засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду з конфіскацією майна.

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