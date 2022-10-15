Смажене качине філе: рецепт-медитація від судді «МайстерШефа»

Відомий ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розкрив секрет приготування смачного соковитого стейку вдома, поділився «рецептом-медитацією», розповівши, як приготувати філе качки.

Суддя шоу «МайстерШеф», насамперед, порадив купити найсвіжіше філе або свіжу качку та самостійно її обробити. Також можна взяти й заморожене філе.

Приготування:

Гострим ножем зробити поперечні розрізи на шкірі. Треба надрізати саме шкіру, не дорізаючи до м’яса. Це роблять для того, аби зайвий жир рівномірно висмажився в процесі приготування. Зайву товсту шкірку треба відрізати.

Філе шкіркою вниз викладають на холодну пательню та ставлять на середній (чи трохи менше) вогонь. Довести до рум’яної висмаженої скоринки з обох боків.

Покласти філе у тепле місце приблизно на 10 хвилин чи просто загорнути у фольгу.

На пательню, прибравши зайвий жир, викладають обрізки качки, моркву, селеру, цибулю, порізані довільно. Трохи підсмажити та додати тім’ян, зубок часнику, сіль, перець та червоне сухе вино.

Випарити зайву рідину та додати шматочок вершкового масла. За бажання можна додавати різні ягоди для смаку. Готовий соус потрібно процедити через сито.

Знов викласти філе качки на пательню, додати сіль та перець. Час обсмажування — до 1 хвилини.

Розрізати філе навпіл та подавати з соусом.