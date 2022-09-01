Як зробити «класичні» деруни більш ароматними та ніжними: секрет від Володимира Ярославського

Ресторатор Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як готувати оладки з кукурудзи, поділився секретом щодо дерунів — аби вони були ароматніші та ніжніші, він радить додавати цибулю та сметану.

Ресторатор зізнався, що обожнює, коли деруни виходять тоненькими та хрумкими. На своій сторінці в Instagram Володимир Ярославський дав рецепт цієї страви та показав, як готує деруни.

Інгредієнти: 480 г очищеної картоплі;

90 г очищеної цибулі;

1 яйце;

60 г сметани;

50 г борошна 2 ложки);

Сіль;

Олія для смаження.

Читайте також: Смак вуличної Франції: Герасим’юк поділилась рецептом «паризьких дерунів»

Приготування: Картоплю натерти на дрібній тертушці вручну чи подрібнити на комбайні у дрібну текстуру.

Цибулю перебити на пюре у блендері.

Все змішати разом зі сметаною, додати сіль та борошно.

Володимир Ярославський відзначив, що за бажання сметани можна додати трохи більше, ніж вказано у рецепті. За його словами, не варто хвилюватися, якщо суміш буде рідкувата — треба все брати ложкою та смажити тоненькі деруни на середьному вогні до рум'яної скоринки з обох боків.

Він також дав кілька корисних порад стосовно процесу приготування:

Обирайте жовті сорти картоплі — ті які більше ароматніше і краще розварюються.

Сметана не дає картоплі темніти.

Краще використовувати усю суміш одразу, а не зберігати її.

Не треба додавати багато олії — краще за потреби, так скоринка буде краща.

Перед тим, як чистити картоплю, її потрібно помити.

«А ще є такий рецепт запечених у горщику дерунів. Прошаровані зі смаженою свининою з цибулею і сметанним соусом — це просто смакота якась. Спробуйте таке з учорашніми дерунами!» — додав ресторатор.

Раніше телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати смачні та поживні деруни з капусти, які називають хрустяники.

Фото — скріншот

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram