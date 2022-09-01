Як зробити «класичні» деруни більш ароматними та ніжними: секрет від Володимира Ярославського
Ресторатор Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як готувати оладки з кукурудзи, поділився секретом щодо дерунів — аби вони були ароматніші та ніжніші, він радить додавати цибулю та сметану.
Ресторатор зізнався, що обожнює, коли деруни виходять тоненькими та хрумкими. На своій сторінці в Instagram Володимир Ярославський дав рецепт цієї страви та показав, як готує деруни.
Інгредієнти:
- 480 г очищеної картоплі;
- 90 г очищеної цибулі;
- 1 яйце;
- 60 г сметани;
- 50 г борошна 2 ложки);
- Сіль;
- Олія для смаження.
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Приготування:
- Картоплю натерти на дрібній тертушці вручну чи подрібнити на комбайні у дрібну текстуру.
- Цибулю перебити на пюре у блендері.
- Все змішати разом зі сметаною, додати сіль та борошно.
Володимир Ярославський відзначив, що за бажання сметани можна додати трохи більше, ніж вказано у рецепті. За його словами, не варто хвилюватися, якщо суміш буде рідкувата — треба все брати ложкою та смажити тоненькі деруни на середьному вогні до рум'яної скоринки з обох боків.
Він також дав кілька корисних порад стосовно процесу приготування:
- Обирайте жовті сорти картоплі — ті які більше ароматніше і краще розварюються.
- Сметана не дає картоплі темніти.
- Краще використовувати усю суміш одразу, а не зберігати її.
- Не треба додавати багато олії — краще за потреби, так скоринка буде краща.
- Перед тим, як чистити картоплю, її потрібно помити.
«А ще є такий рецепт запечених у горщику дерунів. Прошаровані зі смаженою свининою з цибулею і сметанним соусом — це просто смакота якась. Спробуйте таке з учорашніми дерунами!» — додав ресторатор.
Раніше телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати смачні та поживні деруни з капусти, які називають хрустяники.
Фото — скріншот122
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