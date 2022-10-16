Американського шанувальника Дугіна зобов'язали виплатити майже мільярд доларів за фейки

Вже кілька днів західні ЗМІ обговорюють безпрецедентний вирок, який ухвалив суд в американському штаті Коннектикут відомому радіоведучому, блогеру та власнику скандального сайту Infowars Алексу Джонсу. Він з тріском програв позов, який ініціювали сім'ї восьми жертв масового вбивства в школі Сенді Хук. До позивачів приєднався також колишній агент ФБР, який одним із перших увійшов до класу, де лежали тіла вбитих дітей. Джонса зобов'язали виплатити 965 мільйонів доларів! У таку суму суд оцінив моральні, психологічні та інші збитки, завдані Алексом сім'ям загиблих.

Трагедія у Сенді Хук сталася у 2012 році. 14 грудня 20-річний Адам Ланца вбив свою матір, після чого вирушив до початкової школи. Він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою. Адам увійшов до класу, де йшов урок, і влаштував справжню бійню. Він застрелив 20 дітей шести та семи років, а також шістьох дорослих. Ще кілька людей отримали поранення. Ланца наклав на себе руки, коли приїхала поліція.

Масове вбивство дітей шокувало Америку. У суспільстві вкотре зазвучали заклики заборонити чи посилити продаж зброї в країні. І ось тут Алекс Джонс заявив, що жодної бійні у Сенді Хук не було! Блогер стверджував, що демократи влаштували інсценування, щоб позбавити американців конституційного права на володіння зброєю. Джонс розповідав у своїх радіопередачах, у блозі, на сайті Infowars, що фото та відео наслідків розстрілу у школі є фейком. Люди, які видають себе за батьків нібито вбитих малечу, насправді є найнятими акторами.

І Джонсу повірили! Сім'ї, які не могли прийти до тями від горя після втрати дітей, стали зазнавати переслідування з боку прихильників Алекса. Їм надходили погрози. Люди були змушені переїжджати з міста до міста. Деякі шанувальники Джонса та його теорії змови приходили на цвинтар і оскверняли могили загиблих дітей.

Алекс Джонс заробив на трагедії Сенді Хук чималі гроші. Його рейтинг популярності зростання не щодня, а щогодини. Він і раніше був відомий своїми конспірологічними теоріями. А тут його охоче цитували американські радикали і не тільки вони. На блогера звернули увагу у Росії. Його став регулярно запрошувати як іноземного консультанта та експерта телеканал «Царгород». Незабаром Джонс став улюбленцем багатьох росіян. А сам він відверто захоплювався Олександром Дугіним.

Тепер все це йому відгукнулося. У серпні Джонс програв перший судовий процес за звинуваченням у наклепі та організації цькування. Слухання проходили у Техасі. Алекса зобов'язали виплатити сім'ї загиблої дитини майже 50 мільйонів доларів. Тепер він програв позов у Коннектикуті. І тут суд виявився ще жорсткішим. Присяжні присудили 15 окремих виплат у розмірі від 28 до 120 мільйонів доларів. Загальна сума становила 965 мільйонів доларів. Джонсу, можливо, доведеться окремо платити великі штрафи вже державі.

У серпні він приніс публічні вибачення та визнав очевидне — трагедія в Сенді Хук була справжньою.

Тепер Джонс заявив, що більше перепрошувати не стане, оскільки вже зробив це. Крім того, він оголосив, що грошей не має. Алекс уже оголосив себе та свою компанію банкрутом. Суд призначив аудит. За підсумками перевірки бізнес Джонса оцінили у 270 мільйонів доларів. Він із цією оцінкою не згоден.

На цьому проблеми шанувальника Дугіна не закінчилися. Наприкінці року почнеться ще одна позов. У Техасі чекає на розгляд черговий позов проти Джонса.

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