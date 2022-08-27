Особисто брав участь у вбивстві доньки, щоб натиснути на путіна: став відомий злий задум «філософа» дугіна

Російський фанатик-фашист олександр дугін особисто брав участь у вбивстві власної доньки, оскільки був упевнений, що подібним кроком зможе вплинути на «фюрера» путіна, що вагається, змусивши його вжити більш жорстких дій проти України.

Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський.

«Погляньте на її похорон: вони там із дружиною з абсолютно щасливими особами. Олександр дугін практично сказав: „Ми поклали її на вівтар нашої перемоги“. Вони були переконані, що цією сакральною жертвою вони вплинуть на путівця, що вагається», — вважає Піонтковський.

За його словами, це вбивство не випадково було організовано напередодні Дня Незалежності України — адже одразу злісні пропагандисти на кшталт симоньян почали вимагати «вогонь по центрах прийняття рішень» та килимових бомбардувань Києва та інших міст, а також фізичної ліквідації військово-політичного керівництва України.

«Цього вимагала партія шалених фашистів» , — вважає російський опозиціонер.

На думку Піонтковського, путін не послухав цю «партію» не тому, що він «хороший» — він злочинець не менший, ніж самі фашисти.

Путін убив на День Незалежності 25 людей мирних мешканців — а вони вимагали 25 тисяч.

«Чому путін не пішов на це? Тому що, як демонструє його поведінка останніх днів, він хоче жити. Вся його дипломатична робота спрямована на те, щоб підписати договір про припинення вогню», — наголосив публіцист.

Раніше схожу точку зору озвучив і російський блогер і соціолог Ігор Ейдман, на думку якого у путіна і його режиму немає достатньо сил, часу і бажання, щоб розпочати активні бойові дії в Україні.

Нагадаємо, автомобіль дочки російського «філософа» олександра дугіна, якого називають ідеологом «російського світу» і соратником путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна дарина загинула на місці. За словами очевидців, у машині мав бути і сам дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль. За традицією ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до росії зі своєю дочкою та з липня відстежувала дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із дочкою після вбивства нібито виїхала до Естонії.

У той же час в Офісі президента України запевнили, що Україна не причетна до загибелі дариної дугиної, і що вбивство є свідченням боротьби за владу та впливу різних угруповань усередині росії.

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