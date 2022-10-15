Вночі ворог випустив по Нікополю десятки снарядів, Запоріжжя атаковано дронами (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення України. В ніч на 15 жовтня була обстріляна Дніпропетровська область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей. Били з „Градів“, „Ураганів“ та важкої артилерії по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей — 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості. У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі», — написав він.

Тим часом, голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про авіаудари по Запоріжжю.

«Вночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С300. Ворог продовжує системний терор нашої області. Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в м. Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає. Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 14 жовтня росіяни вже завдавали ракетних ударів по Запоріжжю та Нікополю на Дніпропетровщині.

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