Найгірше вже позаду: екстрасенс розповів про смерть путіна й засмутив звісткою про закінчення війни

Учасник шоу «Битва екстрасенсів» Сергій Кобзар вважає, що небезпечний період у житті кремлівського фюрера путіна настане не скоро, але у цій справі є один важливий нюанс.



Своєю думкою він поділився у коментарі YouTube-каналу Аліни Доротюк.

За словами Кобзаря, путін цього року мав два небезпечні періоди, але він їх пережив.

«Якщо переглядати карти, то наступний буде дуже нескоро. Але якщо задавати саме після самої смерті путіна, то йому можуть допомогти піти на той світ цього року», — відповів езотерик.



Водночас Сергій Кобзар заявив, що фізична смерть путіна не змінить все одразу на позитивний бік. Але, на його думку, весь картковий будинок у кремлі почне сипатися.



«Думаю, путінський режим аукатиметься нам ще дуже-дуже довго», — підсумував Кобзар.



На жаль, у росії ідеологію доведено до рівня релігії, тому фізична смерть путіна може змінити щось не відразу, зазначив провидець. Але все ж таки, на його думку, весь картковий будинок, який кремль намагається втримати на скотчі, почне сипатися.



Також екстрасенс відповів на запитання про дату закінчення війни.



Журналістка запитала, чи Кобзар бачить якусь кінцеву дату цих кровопролитних подій, чи доведеться українцям жити десятиліттями під обстрілами ракет, під періодичними наступами росії. Екстрасенс відповів, що найгірший період уже позаду, але до закінчення війни ще далеко.



«Якщо ми пофантазуємо, що у нас є стіна якась, ми закрилися, ми живемо щодо схожого життя до того, яке було… Мій прогноз — це мінімум 3 роки. Загалом, я думаю, років 5», — спрогнозував екстрасенс терміни завершення війни в Україні.



За прогнозом астрологині Яни Езотерички, бої на території нашої країни можуть тривати до середини 2023 року.



Такої думки дотримується й мольфарка Олена Стеценко. Вона заявила, що бойові дії продовжаться і після Нового року. Тоді варто очікувати на звільнення деяких окупованих зараз українських територій.

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