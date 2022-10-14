ЗСУ починають отримувати перевагу: мольфарка зробила прогноз про закінчення війни в Україні
Екстрасенс та мольфарка Олена Стеценко вирішила не обіцяти українцям швидкого закінчення війни і заявила, що бойові дії продовжаться і після Нового року.
Своїм прогнозом вона поділилася в коментарі одному з YouTube-каналів.
«Війна не закінчиться… Війна триватиме, бо зараз лише починається перевага ЗСУ», — наголосила мольфарка.
Але вже до листопада-грудня, за словами Олени Стеценко, Україна отримає повну перевагу над російськими військами.
І після Нового року варто чекати на звільнення деяких окупованих зараз українських територій, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, колега Олени Макс Гордєєв оцінив, наскільки реальні загрози кремлю застосувати ядерну зброю .275
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