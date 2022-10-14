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ЗСУ починають отримувати перевагу: мольфарка зробила прогноз про закінчення війни в Україні

13:46 14 жовтня 2022
ЗСУ починають отримувати перевагу: мольфарка зробила прогноз про закінчення війни в Україні

Екстрасенс та мольфарка Олена Стеценко вирішила не обіцяти українцям швидкого закінчення війни і заявила, що бойові дії продовжаться і після Нового року.

Своїм прогнозом вона поділилася в коментарі одному з YouTube-каналів.

«Війна не закінчиться… Війна триватиме, бо зараз лише починається перевага ЗСУ», — наголосила мольфарка.

Але вже до листопада-грудня, за словами Олени Стеценко, Україна отримає повну перевагу над російськими військами.

І після Нового року варто чекати на звільнення деяких окупованих зараз українських територій, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, колега Олени Макс Гордєєв оцінив, наскільки реальні загрози кремлю застосувати ядерну зброю .

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