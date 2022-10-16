День шефа-2022: як яскраво, щиро та красиво привітати начальника

16 жовтня у всьому світі відзначають День шефа, який також називають Днем боса.

Є версія, що урочистість запропонувала заснувати американська секретарка у 1958 році. Ініціативу підтримали. У 1962 році влада штату Іллінойс (США) затвердила це свято на офіційному рівні. Незабаром традицію перейняли інші країни.

Цього дня заведено вітати всіх керівників.

«ФАКТИ» підготували привітання та яскраві листівки, присвячені начальникам.

Поздравляем Вас с Днем босса

И хотим Вам пожелать,

Чтобы мигом все вопросы

Удавалось Вам решать.

Пусть волненья стороною

Будут в жизни обходить,

Плюсы в деле непреклонно

Удается находить.

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

Мы тебе желаем, Босс

Никогда не вешать нос.

Улыбайся и шути,

За собой вперед веди.

Пусть дела идут на лад,

Будь удачлив и богат,

Конкурентов побеждай,

Нас почаще награждай.

Нехай Вас зігріє людська теплота

За все, що зробили за довгі літа.

Хай сонце Вам щиро сміється,

І хай у житті все вдається,

Здоров'я, наснаги — не жарт, а всерйоз,

Сьогодні вітання для Вас, милий бос!

Вітаємо Вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар’єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку Вашому дому,

Щоб все у житті в Вас було пречудово!

***

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

Раніше «ФАКТИ» публікували вітання та листівки, присвячені Дню захисників та захисниць України.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram