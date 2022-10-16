У прикордонному Білгороді пролунали вибухи, працює ППО
У російському місті Білгороді, де нещодавно невдало запущена по Харкову ракета впала на житловий будинок, незадовго перед полуднем 16 жовтня пролунали близько 16 вибухів.
Про це пишуть Telegram-канали.
З посиланням на місцевих жителів зазначається, що в будинках внаслідок вибухів тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації.
Деякі вибухи були дуже гучними.
Пізніше губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, стало відомо про двох поранених.
Очевидці заявляють про прильоти в районі місцевого аеропорту.
Нагадаємо, що не далі ніж у суботу, 15 жовтня, влада російського регіону заявляла про «приліт» по місцевій нафтобазі. У мережі з'явилися фото та відео з місця інциденту, на яких можна було побачити величезний стовп чорного диму над цим об'єктом.45
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