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У прикордонному Білгороді пролунали вибухи, працює ППО

13:21 16 жовтня 2022
У прикордонному Білгороді пролунали вибухи, працює ППО

У російському місті Білгороді, де нещодавно невдало запущена по Харкову ракета впала на житловий будинок, незадовго перед полуднем 16 жовтня пролунали близько 16 вибухів.

Про це пишуть Telegram-канали.

 


З посиланням на місцевих жителів зазначається, що в будинках внаслідок вибухів тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації.

Деякі вибухи були дуже гучними.

Пізніше губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, стало відомо про двох поранених.

Очевидці заявляють про прильоти в районі місцевого аеропорту.

 

Нагадаємо, що не далі ніж у суботу, 15 жовтня, влада російського регіону заявляла про «приліт» по місцевій нафтобазі. У мережі з'явилися фото та відео з місця інциденту, на яких можна було побачити величезний стовп чорного диму над цим об'єктом.

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