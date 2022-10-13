40.04 / 41.01 38.30 / 39.58
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ефект бумеранга: запущена по Харкову рашистська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді (фото, відео)

13:59 13 жовтня 2022
Зруйнований будинок

Росіяни, що здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну, випустили по Харкову кілька ракет. Одна з ракет вдарила по житловому будинку у російському Бєлгороді. Про це повідомили СтратКомі ЗСУ.

«Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в білгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Информатор Украина» повідомляє, що частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію місцевої школи в Бєлгороді.

В російському Telegram-каналі «Мой Белгород», підтверджують вибухи.

 

 

Як писали «ФАКТИ», це вже не перший подібний випадок. На початку серпня кілька ракет «не захотіли» покидати Бєлгород, і підірвалися на території рф.

770

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

Зруйнований будинок

Ефект бумеранга: запущена по Харкову рашистська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді (фото, відео)

Марина Боржемська

«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту