Ефект бумеранга: запущена по Харкову рашистська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді (фото, відео)

Росіяни, що здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну, випустили по Харкову кілька ракет. Одна з ракет вдарила по житловому будинку у російському Бєлгороді. Про це повідомили СтратКомі ЗСУ.

«Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в білгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Информатор Украина» повідомляє, що частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію місцевої школи в Бєлгороді.

В російському Telegram-каналі «Мой Белгород», підтверджують вибухи.

Як писали «ФАКТИ», це вже не перший подібний випадок. На початку серпня кілька ракет «не захотіли» покидати Бєлгород, і підірвалися на території рф.

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