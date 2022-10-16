«Могілізація» у дії: в росію почали приходити похоронки на мобілізованих військових

Мобілізація, що почалася в росії за наказом путіна, яку підтримали прості росіяни, обернулася не зміцненням фронту та перемогами на полі бою, а першими похоронками нещодавно покликаних на війну.



Про це пише The Guardian.



Видання зазначає, що солдати загинули буквально за кілька тижнів після оголошення путіним часткової мобілізації в росії.



«Перші труни зараз повертаються до росії з України, привозячи останки простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку „спецоперацію“, а тепер закликали йти воювати. Новоспечені солдати загинули за кілька тижнів після оголошення володимиром путіним мобілізації 21 вересня», — йдеться у статті.



На думку західних журналістів, їхня смерть «може стати ще одним переломним моментом для росії».



Зокрема, 13 жовтня у Челябінській області визнали загибель 5 мобілізованих солдатів з єдиного військкомату. Ще 4 людей загинули у Красноярському краї.



Посилаючись на дані російської служби ВВС, The Guardian пише, що ще 14 людей померли, не доїхавши до фронту, з різних причин, включаючи самогубства, серцеві напади, бійки та інші загадкові недуги.



«Мобілізація в росії супроводжується повідомленнями про насильство, незрозумілі смерті та самогубства» — вказують автори статті.



Нагадаємо, президент росії володимир путін, виступаючи в Астані 14 жовтня, заявив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже призвані.

На сьогодні в Україні загинуло 65 тисяч російських загарбників. Президент Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні зазначив, що російська влада не шкодує своїх людей, вона посилає в Україну тисячі росіян, які повертаються додому у чорних пакетах, або залишаються гнити на українських полях.

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