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Убив односельця і сам зателефонував до поліції: на Хмельниччині винесли вирок у справі про вбивство молодого чоловіка

15:31 16 жовтня 2022
Убив односельця і сам зателефонував до поліції: на Хмельниччині винесли вирок у справі про вбивство молодого чоловіка

На Хмельниччині районний суд Дунаєвець виніс вирок по справі про п'яне вбивство 24-річного мешканця села Підлісний Мукарів, яке сталося 14 лютого 2022 року.

Як повідомили в поліції, в ході розслідування було встановлено, що того дня потерпілий прийшов до будинку зловмисника, аби з’ясувати стосунки за нібито словесну образу.

Між нетверезими чоловіками розпочалась бійка, в ході якої господар будинку наніс ножем один удар, який влучив прямо у серце опоненту. Той від отриманої травми через декілька днів помер у лікарні. Вбивця повідомив до поліції про скоєне сам.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) і засудив його до 9 років ув’язнення. Одночасно за рішенням Феміди 45-річний засуджений має сплатити матері загиблого 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, подібне вбивство днями сталося й на Харківщині. Там під час дружнього застілля було вбито 38-річного чоловіка, а у вбивстві підозрюють 20-річного раніше судимого молодика.

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