Втрати непорівняні: у Міноборони назвали співвідношення загиблих на фронті вояк путіна та бійців ЗСУ

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів з урахуванням мобілізації в росії складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook .

За словами Маляр, командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що критична межа співвідношення втрат — 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія психологічно «посиплеться».

Ковальчук також додав, що окупанти вже зараз на півдні України перебувають у «досить складній ситуації», але розслаблятися ще не час.

«Навпаки — треба зібрати всю нашу силу та міць і вичавлювати російську армію з нашої землі», — написала Маляр.

Представники командування ОК "Південь" на позиціях бійців

Спілкування з бійцями ЗСУ на передовій

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, минулої доби, 15 жовтня, українські захисники знищили ще 300 окупантів, і цифра втрати росії з початку війни склала 65 тисяч путінських нелюдів.

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