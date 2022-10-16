Пральний порошок проти тарганів: ефективний засіб, щоб позбутися непроханих гостей (відео)

Комахи на кухні можуть стати справжнім кошмаром для господині, проте в мережі є безліч порад, як позбавитися їх виключно народними, тобто. екологічно чистим способом.

Відомий блогер з домоводства Олена Матвєєва знає спосіб, як назавжди відвадити від кухні навіть тарганів.

В цьому випадку вам знадобиться сухий пральний порошок (підійде найдешевший), хліб та цукор (якщо хліб здобний, цукор використовувати не доведеться).

Для початку 2 шматочки батона потрібно розкришити в мисці (кірки з хліба краще видалити), потім додати туди по чайній ложці порошку і цукру і розмішати.

Отриману суміш належить викласти на аркуші паперу і розкласти їх у місцях на кухні, де зазвичай збираються таргани.

Нагадаємо, раніше експерти в галузі побутової технікидали поради, що робити, якщо не запускається автоматична пральна машинка.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram