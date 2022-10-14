Як позбутися харчової молі народними засобами

Харчова моль — це побутова назва декількох видів метеликів-вогнівок (борошняних, какаових, фруктових та інших), яка може стати справжнім головним болем для кожної господині.

Ці дрібні коричнево-бежеві комахи із задоволенням селяться на продовольчих складах, в магазинах та інших місцях скупчення бакалії. Привертають їх і великі продуктові запаси. Дорослі комахи особливої небезпеки не становлять, та й життєвий цикл метелика дуже короткий, а ось гусениці живуть до півтора тижнів і відрізняються дивовижною ненажерливістю.

Не допустити їх появи в домі може дотримання кількох правил:

не купуйте сипучі продукти на ринках і в сумнівних торгових точках;

віддавайте перевагу товарам в герметичних упаковках з нормальним терміном придатності;

не накопичуйте стратегічні продуктові запаси в непридатних для цього місцях.

піддавайте крупи попередній температурній обробці в духовці або мікрохвильовій печі при температурі близько 60 градусів (не менше півгодини) і пересипайте оброблені так сипучі продукти в герметичні банки.

Як боротися з міллю народними засобами

Найсильніший вплив на міль справляють сильні запахи. Тому застосовуйте цедру апельсина або лимона, розкладаючи її в кухонних шафках.

Часник. Зубчики нечищеного часнику потрібно розкласти по кутах шафок, де стоять крупи. Цей спосіб підійде як ефективний захід проти молі, а також в якості профілактики.

Оцет. Суміш оцту з водою (пропорція один до трьох) розлийте по неглибоких ємкостях і розставте в місцях скупчення молі. Оцтовий розчин змусить моль полетіти.

Гвоздика — в місцях проживання молі слід покласти пару гілочок гвоздики. Протягом 1−2 днів метелик залишить вашу кухню.

Лаванда. Розкладіть у шафах по 1−2 гілочки лаванди. Наступного дня треба їх викинути і покласти нові, продовжуючи процедуруц протягом 2−3 днів.

Лавровий лист. Сильний запах лавра виганяє моль.

Також добре використовувати перцеву м’яту, сушену герань.

Для профілактики можна протирати полиці кухонних шаф розведеним у воді оцтом або лимонним соком.

Нагадаємо, «ФАКТИ» дали пораду щодо самостійного приготування розчину для ефективного прибирання кухні.

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