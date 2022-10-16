Пральна машина не вмикається: що робити

На жаль, прання за допомогою автоматичної пральної машини буває пов'язане з проблемами. Наприклад, машинка може просто не вмикатися. Поради про те, як можна з цим впоратися, дає УНІАН.

Перший випадок — всі індикатори на передній панелі блимають одночасно. Причина — вийшла з ладу плата управління. Найчастіше так трапляється при регулярних перепадах напруги, внаслідок чого плата просто згоряє. Звичайно, вмілий господар може вирішити цю проблему сам, озброївшись паяльником та замінивши плату. Але також можна викликати майстра, який візьме цю роботу на себе і виконає її якісніше.

Другий випадок — індикатори та датчики не «горять». Варіантів поломки у такому разі може бути два:

пошкоджено шнур живлення від електромережі;

вийшла з ладу вилка шнура.

Якщо провід не лопнув і не тріснув, знаходиться в цілості й безпеці, а вилка шнура не має пошкоджених контактів усередині, то, на жаль, вам доведеться звернутися до майстра — самі ви таку поломку не усунете.

Що робити, якщо машинка не починає прання і не блокує дверцята

В цьому випадку можна уважно оглянути дверцята машини — можливо, на ній розбовталися петлі і фіксуючий язичок не дістає до отвору. Виправити це просто — підкрутити викруткою болти. Такий же спосіб допоможе, якщо розбовтався і фіксуючий язичок, але вам доведеться розібрати люк, щоб його відремонтувати.

Іноді поломка трапляється у плані електрики — у такому разі ви не почуєте характерного клацання, а в бак не набиратиметься вода. Це може бути викликано несправністю блокування люка або електричного модуля. У цьому випадку без виклику фахівця точно не обійтись.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, навіщо металеву губку класти в барабан пральної машини, а також пояснили, чим при пранні допомагає міцна кава.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram