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Події

Тут ворожки безсилі: мобілізовані окупанти просять кинути карти на те, «чи повернуться з війни живими»

21:15 16 жовтня 2022
ворожіння на картах

Схоже, що новобранці-рашисти не надто спішать віддавати життя за країну та диктатора-вбивцю путіна, то ж всіма шляхами шукають способи уникнути служби. Й через мобілізацію чоловіки масово стали атакувати двері тарологів та нумерологів, повідомляє телеграм-канал https://t.me/s/bazabazon. Втім, навіть ясновидці відмовляються дивитися в їхнє майбутнє, щоб «не брати гріх на душу».

«За останні три тижні чоловіки почали в рази частіше звертатися до тарологів і нумерологів. Здебільшого вони цікавляться своїм майбутнім у контексті мобілізації та військових дій — за допомогою карт і цифр потенційні призовники, наприклад, хочуть дізнатися, чи повернуться вони додому живими. Про зростання попиту на свої послуги «Базі» розповіли опитані ясновидці з кількох міст. Однак усі тарологи і нумерологи зізналися, що зараз вони відмовляються робити чоловікам «мобілізаційні розклади» на картах і матриці долі, через які можна «переглянути негативні події».

Подейкують, що ворожки бояться побачити в майбутньому своїх клієнтів щось неприємне і не хочуть їм про це говорити. До того ж начебто подібна робота важко дається з морального погляду і потребує серйозної емоційної підготовки. Та тут і без ворожок можна сказати, що зв’язавшись із ЗСУ, окупанти мають шанс повернутись тільки вдвох випадках — «двохсотими» або ж здавшись у полон.

Раніше відома таролог Людмила Хомутовська розповіла, коли та якою смертю помре путін.

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