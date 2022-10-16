«Все добре та правильно»: зрадниця Повалій разом із сином знову взяли участь у російському шоу

Українська співачка Таїсія Повалій, яка живе та заробляє криваві рублі в рф, поки її рідну землю бомблять окупанти, за що потрапила до санкційного списку РНБО, взяла участь у черговому концерті. Мова йде про телепроєкт «Дві зірки», який не так давно завершився на пропагандистському Першому каналі. Співачка брала участь там разом із сином — Денисом Повалієм.

«Там було дуже комфортно — зібралися приголомшливі сімейні пари. І ми взагалі не відчували конкуренції, кожен займав своє місце. Репертуар підбирала разом із сином, творчо підходячи до цієї справи. Але траплялися й сутички. Денис весь час чіплявся до мене за те, що я нібито мало займаюся. Але він забув, що я професіонал!» — щебетала Таїсія рашистським ЗМІ.

Участь сина в проєкті артистку потішила.

«Мене навіть здивувало, що він так добре і впевнено тримається на сцені, — пояснила вона. — Я рідко бачила його виступи, але виявилося, що він робить все добре і правильно».

Додамо, що ще у травні цього року син артистки Денис Повалій відхрестився від зіркової матері. Він опублікував пост в Інстаграмі, в якому розповів, що туманно уявляє своє майбутнє, але вірить у людей і в те, що незабаром війна закінчиться. Наприкінці посту він звернувся з проханням не приплітати зіркову матір до цієї історії. Та, як бачимо, син співачки швидко перевзувся…

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