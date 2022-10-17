Тільці та Діви отримають привабливі пропозиції, на Стрільців та Риб чекають нові знайомства: гороскоп на 17 жовтня 2022 року

Астрологи називають 17 жовтня днем, не вдалим для будь-яких починань і на роботі, і у побуті, і у відносинах. Тож сьогодні краще збирати інформацію та аналізувати її, звівши спілкування з оточуючими до мінімуму. У першій половині люди можуть бути схильними до марнотратства, проте покупки не принесуть радості. Вони можуть бути як із вадами, так і купленими за завищеною ціною. Сприятливими на цей час доби будуть короткі подорожі. Друга половина дня обіцяє бути сприятливішою, зокрема й для будь-якого виду колективної діяльності.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 жовтня пропонує slovofraza.com.

Овен

Ймовірно, деяке поліпшення фінансового стану або вдале завершення справи. Однак планети радять не втрачати почуття міри. Приділіть більше уваги сім'ї: у прагненні до лідерства ви можете втратити ґрунт під ногами і опинитися на самоті. Ймовірно, незабаром вам доведеться переглянути плани чи змінити тактику дій.

Телець

Активний, творчий день, пов'язаний із отриманням космічної енергії. Не виключені несподівані повороти долі. Сьогодні на жінок-Тільців чекає певна метушня чи необхідність виконання обтяжливих обов'язків. На чоловіків-Тельців чекає цікава пропозиція, що змусить проявити максимальну активність та працездатність, проте укладені угоди та домовленості, швидше за все, не принесуть бажаних результатів.

Близнюки

Існує можливість поліпшити своє матеріальне становище або уникнути підступів противників. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття, депресія, головний біль. Не виключено, що доведеться зіткнутися з дрібними фінансовими проблемами та домашніми клопотами. Не зловживайте спиртними напоями, виявите помірність у їжі. Сон виповниться за чотири дні.

Рак

Сприятливе розташування зірок обіцяє успіх у сфері професійної діяльності. Ви можете зробити вдвічі більше, ніж зазвичай. Ймовірно покращення фінансового стану. Можлива поїздка або вас вирішать відправити у службове відрядження, яке поповнить ваш бюджет. Прекрасний момент розпочати трудову діяльність на новій посаді.

Лев

У вас завидна впевненість у власних силах — ви встигнете багато чого зробити. Зірки прихильно дивляться на придбання, накопичення майна, вкладення грошей. Можливо, необхідно добре підготуватися до здійснення своїх планів на найближчий час.

Діва

За допомогою друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, які допоможуть вам знайти нові джерела заробітку або змінити сферу діяльності. Слід дуже добре і детально все обміркувати: досягти успіху буде не так просто.

Терези

Активізуються партнерські стосунки. У поведінці буде переважати прагнення порядку і деякий прагматизм в емоціях і відносинах. Не слід очікувати від будь-якої діяльності швидких результатів.

Скорпіон

Зірки застерігають вас від ризикованих підприємств, сумнівних знайомств та справ, пов'язаних із ризиком для здоров'я. Ймовірно, чекають фінансові втрати. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. Розберіться у своїх почуттях, думках та вчинках, тому що ви повинні бути готові до несподіваного повороту долі.

Стрілець

Сьогодні дуже добре заводити нові знайомства — ви можете блиснути, показати себе у найвигіднішому світлі або створити якусь базу для майбутнього фінансового зльоту. Усі покупки, які ви захочете сьогодні зробити, виявляться вдалими.

Козеріг

День несе як позитивні, і негативні тенденції. Матеріальне становище залишиться тим самим, незважаючи на активізацію вашої діяльності. Але не треба надто засмучуватися, це ненадовго. Коло ваших знайомих поповниться людьми, спілкування з якими буде дуже тривалим та плідним. На чоловіків-Козерогів сьогодні чекають подарунки та підвищена увага з боку жінок. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття. Не зловживайте спиртними напоями.

Водолій

Відповідальне ставлення до справи дозволить подолати всі перешкоди та перешкоди на шляху до успіху. Зірки рекомендують намітити пріоритети та правильно розподілити свій час. Ваша енергійність може захопити чи здивувати оточуючих. Не виключена поява нових ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку.

Риби

День здобуття внутрішньої незалежності. Здатність до імпровізації дозволить завести нові знайомства чи встановити необхідні зв'язки. Рішучість та непохитність можуть увійти в суперечність із лояльністю до влади, що змусить шукати компроміси. Сон слід тлумачити навпаки.

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Фото Pixabay

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