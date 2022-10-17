НАЗК попереджає: премію за Гіркіна треба буде задекларувати

Воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), який є одним з підозрюваних у справі про збиття 2014 року пасажирського авіалайнеру «Малазійських авіаліній» в небі над Донбасом, відправився на фронт. За його взяття його у полон в Україні обіцяють чималі гроші — 100 тисяч долларів.

Як попередили в Національній агенції з питань запобігання корупції, якщо злочинця візьмуть у полон держслужбовці, багато яких наразі захищає країну на фронті, то, отримавши винагороду від ГУР Міноборони, гроші потрібно буде задекларувати.

«Законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування. Водночас, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід», — зазначили у НАЗК.

Українці активно долучилися до обговорення цієї інформації, ставлячи запитання, що робити, якщо винагороду о тримає, наприклад, ФОП.

Нагадаємо, що Гіркін з 2014 року брав активну участь в російській агресії. Саме під його керівництвом тоді було захоплено адміністративні будівлі в місті Слов'янськ Донецької області і від імені терористів заявлено про створення так званої «ДНР». Він — колишній міністр оборони так званої «ДНР». Останнім часом він у своїх відеоблогах критикував російське керівництво за невдачі на фронті.

Він навіть намагався потрапити у зону бойових дій через територію окупованого Криму, але його затримали та повернули. А потім він таки відправився на фронт.

Фото зі сторінки НАЗК

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