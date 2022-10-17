«Поломка» Кримського мосту виявилася не критичною для російської армії: військовий експерт назвав причину

Вибух на мості через Керченську протоку позначився на постачанні ворогом Південного плацдарму, але не критично.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Коваленко з «Інформаційного спротиву». За його словами, значні пошкодження автомобільної частини мосту були б вирішальними, якби постачання здійснювалося виключно автомобільною дорогою, але це не так. Адже основне постачання йде залізницею.

«Залізниця нині функціонує неповноцінно. Лише одна гілка у реверсивному форматі, що знизило обсяги та терміни постачання вантажів, але не критично. Доки в результаті ще кількох інцидентів не буде повністю виведено з ладу залізничне полотно, говорити про повне припинення постачання не доводиться», — зазначив він.

Крім того, за словами експерта, наразі Крим буквально нафарширований технікою російських окупаційних військ. Зокрема, лише у районі Армянська та Чонгара зосереджено сумарно понад тисячу одиниць техніки.

Отже, навіть у разі незворотного інциденту на Кримському мості окупанти матимуть можливість лише за рахунок цього ресурсу поповнювати свої війська технікою протягом двох і більше тижнів.

«До речі, це одна з причин, через яку Україні життєво важливе надання ракетної зброї оперативно-тактичного рівня — для знищення об’єктів російсько-окупаційних військ у глибокому тилу. А тому, так, вони пошкодження мосту відчули на собі, але серйозним чином це поки що не підірвало їхні можливості щодо забезпечення. Поки…» — додав Коваленко.

Тим часом британська розвідка стверджує, що після пошкодження Кримського мосту головним вузлом постачання РОВ стає тимчасово окупований Мелітополь.

Експерти, як пише ВВС, приходять до висновку, що шляхи постачання Херсона через частково захоплену Запорізьку область стають дедалі важливішими для ворога. Зазначається, що в умовах напруженості в Херсонській області та погіршення шляхів постачання через Крим, наземна лінія зв'язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Мелітополь при цьому — не лише головний вузол шляхів постачання, а й місце базування російської авіації.

Раніше Олександр Коваленко, говорячи про різноманітне озброєння, яким ворог атакував Київ та інші міста 10 жовтня, припустив, що така масована ракетна атака була зумовлена спробою прориву системи ППО, а «різношерстість» об'єктів-цілей може свідчити про обмежений боєкомплект росії.

Фото — скріншот

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