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Змушені визнати «транспортний колапс»: стала відома реальна ситуація на Кримському мосту після вибухів

20:00 14 жовтня 2022
кримський міст

Після вибухів на Кримському мосту для перевезення окупантами по ньому вантажів, зокрема військового призначення, настав колапс. Фейкові «керівники» півострова та пропаганда окупантів зайняли «заспокійливу» позицію. Мовляв, вантажне сполучення замінять паромними переправами, потяги через міст пішли майже без затримок, а для важкого транспорту начебто відкрито «сухопутний коридор», повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Але є оприлюднене відео з пошкодженої частини залізничного переходу мосту, — зазначають в Асоціації. - На ньому явне серйозне термічне пошкодження конструкцій, яке робить ризикованим переміщення мостом як мінімум важких вантажних ешелонів. Пустивши протиправні пасажирські потяги Кримським мостом через добу після вибуху, окупанти водночас терміново переганяють до Керчі три залізничні пороми, які планують запустити до 15 жовтня.

Обіцяний російськими загарбниками «сухопутний коридор» з Ростовської області до окупованого Криму, що проходить недалеко від лінії фронту, організований у режимі «караванів», коли 10 жовтня таким чином було проведено близько 70 вантажівок з Керчі на Таганрог через Джанкой, Мелітополь та Маріуполь. Дані перевезення проходять прикордонний та митний контроль агресора на справжньому державному кордоні між Донецькою та Ростовською областями".

Самі загарбники змушені визнати, що від Джанкоя до російського кордону з Україною біля Таганрогу караван на окупованій території супроводжували військові агресора.

«Пропаганда рф визнає, що до вибуху на мосту до Криму з росії протиправно заїжджало від 850 до 1500 вантажівок щодня. За три дні після вибуху на мосту поромна переправа змогла обробити перевезення 1500 вантажівок в обидва боки протоки. Також повідомляється про колапс із „порядком реєстрації“ вантажівок у черзі на переправу», — пише Асоціація реінтеграції Криму.

То ж автомобільний вантажопотік до окупованого Криму після вибуху на мосту скоротився орієнтовно вдвічі. На думку експертів, можливості доставки вантажів поромами також будуть обмежені.

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