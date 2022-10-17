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Жертвою ударів безпілотників по центру Києва стала молода сім'я, яка чекала на народження дитини

13:32 17 жовтня 2022
Рятувальники розбираю завали

Серед жертв атаки дронів-камікадзе по Київу — молода сім'я.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, загинула пара — Богдану та Вікторії було по 34 роки. Як стверджують свідки, загибла була на шостому місяці вагітності і в грудні збиралася йти у декрет.

Нагадаємо, що співробітники надзвичайної служби врятували 19 людей. Серед них — жінка похилого віку, яка під час атаки дрону знаходилася на третьому поверсі. У бік Києва противник запустив 28 дронів, п'ять із яких долетіли до столиці, а інші були збиті. Наразі знову оголошено повітряну тривогу.

В цьому будинку мешкає ведучій «Сніданку з 1+1» Єгор Гордєєв, який під час атаки був у кафе. Він не постраждав.

Фото ДСНС

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