Після атаки дронів-камікадзе вулицями Миколаєва течуть річки соняшникової олії (фото, відео)
У Миколаєві, який росіяни атакували дронами-камікадзе, спалахнули резервуари з олією.
«Поки що у протистоянні раша vs соняшникова олія (у нашому терміналі) — раша веде 2:0. На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії», — повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.
В обласному ДСНС уточнили, що пожежа виникла після 22:00 напередодні. Горіли резервуари з непереробленою олією на території Заводського району. До 00:02 пожежу на площі тисячу квадратних метрів локалізували, а невдовзі й ліквідували.
А «Суспільне. Миколаїв» показує, як після ворожої атаки з пошкоджених резервуарів виливається олія, яка тече вулицями.
Нагадаємо, що до Києва прорвалися 5 із 28 ворожих дронів. Під удар потрапив житловий будинок, загинуло троє людей.
Фото ДСНС696
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