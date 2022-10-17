Протягом доби, що минула, ворог завдав два ракетні та двадцять шість авіаційних ударів, здійснив понад вісімдесят обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як двадцяти населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ранком атаці баражуючих снарядів піддався Київ. А у напрямку Миколаєва ворог випустив 15 дронів-камікадзе.

У командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що 11 з 15 баражуючих снарядів українські захисники збили протягом години — з 21:30 по 22:30. 9 — на рахунку ПС, ще два «мопеда» приземлили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

Тим часом у Генштабі ЗСУ зазначають, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

Підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ — до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська — 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар — до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе — до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи — близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.

Фото Генштабу ЗСУ

«Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) зазначали, що Нова Каховка є ключем до звільнення Херсона від російських окупантів. На їхнє переконання Сили оборони України не хочуть пробивати собі шлях силою. Їхня мета — ізолювати російські війська, позбавити їх постачання, а потім змусити відступити або здатися.

Ексклюзивне інтерв'ю про перебіг війни та події останніх тижнів з військовим експертом, полковником запасу ЗСУ Сергієм Грабським «Росія не настільки сильна, якою хоче здаватися, але й не настільки слабка, як ми б цього хотіли» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram