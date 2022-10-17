«Війна скінчиться не на полі бою»: відомий український музикант впевнений у швидкій перемозі України

Відомий український піаніст Євген Хмара, який у липні втретє став батьком, на своїй сторінці у соцмережі опублікував роздуми про майбутню перемогу країни над рашистами та назвав 15 жовтня особливою датою, в яку сильно вірить.

«24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення російської федерації в нашу Україну, ніхто не вірив в те, що ми зможемо вистояти. Захід спостерігав і думав, а що робити далі з новими кордонами… Але ми вистояли! Я не вірю у фразу „Владу народу“, бо в кожної країни має бути мудре керівництво/менеджмент, який робить правильні кроки для управління підприємством під назвою „Країна“. Але. Я вважаю, що на початку війни відбулось потужне, можливо, найпотужніше в історії, об"єднання і керівництва держави, і народу. Звичайні люди різних професій стали пліч-о-пліч і почали стояти за свій дім. Весь світ спостерігав, як ми робимо „коктейлі молотова“, як люди виходять перед танками і не дають їм рухатись далі, як відкривали вогонь з усієї зброї, яка була вдома, з вікон будинків і як просто молились групами. Як волонтери вже везли в Україну те, що було неможливо знайти. Як кожен перераховував гроші у фонд ЗСУ».

За словами музиканта, те, що ми вистояли після 24 лютого, він вважає дивом. І разом із тим не применшує величі наших фантастичних Збройних Сил, духу народу, підтримки світу та хоробрості нашого керівництва.

«Я хочу сказати, що все це і є диво! Велика Божа сила, яка з нами. Дух народу, який розуміє свою потужність і жагу до того, щоб продовжувати бути Українцями, стояти за кожен сантиметр нашої землі. Нашого затишного, неймовірно красивого будиночку.

І я продовжую вірити в ДИВО! Я переконаний, що війна скінчиться не на полі бою, і молюсь, щоб так було. Щоб більше не загинув жоден наш захисник чи захисниця. Щоб не було зруйновано жодного будинку. Щоб окупанти через певні дії, які стануться у кремлі, просто відступили до кордонів 1991 року! Адже і Крим, і Донбас, і Херсонська, і Запорізька, і Харківська, і Миколаївська області — це Україна. Карелія — це Фінляндія, Курильські острови — Японія, Придністров"я — це Молдова і так далі. Немає місця окупантам, ґвалтівникам, терористам у сучасному Світі! Я мав багато знаків, що станеться диво 15 жовтня. Давайте допустимо похибку у декілька днів і почекаємо. Але всі разом об"єднаємось у цій Вірі!"

Нагадаємо, що у березні Євген Хмара разом зі співачкою Іриною Федишин виступили в центрі для переселенців у Львові.

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