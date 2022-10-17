ФОПи тепер можуть платити ЄСВ у мобільному додатку: як це зробити

Приватбанк, який нещодавно відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування, розробив новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Як повідомив член правління банку Євген Заіграєв, така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку Приват24, повідомляє сайт банку.

«Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб. Сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку», — говорить Заіграєв.

Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню «Бізнес» — «Платіж до бюджету», вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці «Дані платежу» треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.

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