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В Україні розширили можливості зняти готівку на касах магазинів: про що йдеться

15:17 14 жовтня 2022
В Україні розширили можливості зняти готівку на касах магазинів: про що йдеться

В Україні розширено моживості отримання готівки на касі торговельних мереж — відтепер отримати кошти на касі може кожен держатель картки національної платіжної системи «ПРОСТІР» від державного Ощадбанку.

Відтак мережа покриття цієї послуги для карток «ПРОСТІР» сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу, наголосили в Національному банку.

Цей функціонал нині підтримують десятки тисяч платіжних терміналів.

Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів — Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Акціонерний банк «Південний», «АЛЬФА-БАНК» та «БАНК ВОСТОК».

Максимальний ліміт видачі готівки становить 6 000 гривень за одну операцію.

Довідково: протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.

А тим часом ПриватБанк днями відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування.

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