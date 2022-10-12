ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування: як отримати гроші
Українці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу від міжнародних організацій у терміналах самообслуговування «ПриватБанку». Про це повідомили у фінустанові.
Йдеться про термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
Зробити це можна за контрольним номером переказу.
Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і у гривні — зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переклад з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування, необхідно:
- пройти авторизацію за допомогою будь-якої картки банку;
- натиснути пункт меню «Банківські послуги» → «Отримати грошовий переказ» → вибрати платіжну систему;
- внести контрольний номер та дані переказу;
- вибрати карту, на яку потрібно отримати переказ.
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