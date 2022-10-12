ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування: як отримати гроші

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу від міжнародних організацій у терміналах самообслуговування «ПриватБанку». Про це повідомили у фінустанові.



Йдеться про термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Зробити це можна за контрольним номером переказу.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і у гривні — зарахуванням на гривневу картку.



Щоб отримати переклад з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування, необхідно:

- пройти авторизацію за допомогою будь-якої картки банку;

- натиснути пункт меню «Банківські послуги» → «Отримати грошовий переказ» → вибрати платіжну систему;

- внести контрольний номер та дані переказу;

- вибрати карту, на яку потрібно отримати переказ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українським біженцям у Польщі отримати грошову допомогу від міжнародної організації The Lutheran World Federation — релігійної спільноти лютеранських церков.

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