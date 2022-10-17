«Російський пілот показав Єйську, що творять росіяни в Україні»: Юрій Бутусов про льотчика-вбивцю, який кинув свій літак прямо на багатоквартирний будинок

У російському Єйську 17 жовтня на житловий будинок упав літак Су-34, який летів із боєзапасом. Один із льотчиків катапультувався і приземлився практично у дворі охопленого полум'ям багатоповерхового будинку. Журналіст Юрій Бутусов у Фейсбуці розмістив фото НП у Росії і написав, що «російський пілот показав Єйську, що творять росіяни в Україні — кидають некеровані бомби по житлових будинках, вбивають без розбору».

«Це найбільш символічне фото, яке показує, що являють собою моральні якості російських військових льотчиків, — написав Бутусов під знімком авіакатастрофи. - Бомбардувальник Су-34 із повною заправкою палива та снарядів вилетів із аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, ймовірно, для завдання удару по Україні. Проте після зльоту у літака виникла несправність коли літак летів над житловим масивом Єйська. Замість того, щоб відвернути бомбардувальник у бік від житлових будинків, російський льотчик вирішив врятувати тільки своє життя і катапультувався, не спробувавши відвернути, і кинув свій літак прямо на багатоквартирний будинок. Будинок палає, рвуться боєприпаси, загинуло щонайменше 10 людей, доступу до всіх палаючих квартир досі немає, а пілот спокійно приземлився на парашуті, добре помітному на фото. Врятував свою шкуру, а що там з іншими — неважливо. Російський пілот показав Єйську, що творять росіяни в Україні — кидають некеровані бомби по житлових будинках, вбивають без розбору. Льотчик-вбивця, якому не шкода ні своїх ні чужих, який живе і літає заради зарплати найманця».

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