Хоче виграти час: стало відомо, що може стояти за зміною тактики путіна

Російське керівництво все частіше заявляє про готовність повернутися до переговорів з Україною. Російський незалежний портал Meduza стверджує, що Кремль лобіюватиме західних лідерів і президента Туреччини, щоб змусити Україну погодитися на тимчасове припинення вогню. Однак насправді путін не має наміру закінчувати війну, а лише виграти час.

Meduza зазначає, що в останні тижні, після успішного українського контрнаступу, з боку російських чиновників все частіше лунають припущення про можливі переговори з Україною або західними країнами. Так, у п'ятницю глава Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС заявив, що переговори між Москвою та Заходом «можливі», але «за певних умов». При цьому він не повідомив, про які саме умови йдеться. Тижнем раніше голова Ради Федерації, верхньої палати парламенту, Валентина Матвієнко запропонувала «сісти за стіл переговорів».

Українська сторона, зі свого боку, неодноразово відкидала можливість переговорів з росією, а на початку жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким виключив можливість переговорів з володимиром путіним.

За інформацією Meduza, путін дійсно розглядає можливість відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут навесні, на початковому етапі війни. При цьому російський президент хоче зберегти контроль над окупованими територіями Донбасу — і «навіть не хоче говорити про Крим».

Висновки Meduza, яка посилається на джерела, близькі до російського уряду, свідчать про те, що кремль лобіює західних лідерів і президента Туреччини за зачиненими дверима, щоб змусити Київ погодитися на тимчасове припинення вогню замість того, щоб змусити Україну «погодитися на повноцінний мирний договір». Співрозмовники порталу стверджують, що «це може бути організовано шляхом переговорів між російськими та українськими військовими, без участі президентів обох країн».

Але джерела вказують на те, що путін насправді не має наміру закінчувати війну, і що кампанія з припинення вогню є частиною більш широкої стратегії, спрямованої на те, щоб виграти час для підготовки призовників і поповнення запасів, щоб розпочати новий «повномасштабний наступ» в лютому або березні наступного року.

Раніше Олексій Арестович пояснив, чому Україні вигідна відсутність переговорів з рф.

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