В Україні хочуть запровадити ще один вид пенсій: хто може претендувати на виплати

В Україні, де дуже багато пенсіонерів отримують маленьку пенсію, в уряді хочуть запровадити спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність. Про це стало відомо із законопроєкту № 8032, опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Профійльний комітет ВРУ рекомендує ухвалити у першому читанні цей законопроєкт, що вносить зміни до закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Так, борцям за незалежність пропонують надавати виплати в обсязі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб. За розрахунком авторів законопроєкту, на його реалізацію потрібно 12 млн гривень щороку.

«Відповідно до документа, пропонується внесли зміни до ст. 1 закону „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною“ та передбачити, що ці пенсії встановлюються українцям, які відповідно до закону „Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті“ мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув'язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу і реабілітовані у встановленому законом порядку», — пояснюють автори.

Така пенсія буде встановлюватися як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом. Виплати становитимуть до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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