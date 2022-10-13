У 2023 році пенсії українцям підвищать лише один раз: коли і на скільки

У жовтні деяким категоріям пенсіонерів підвищили виплати, у грудні очікується ще один етап підвищень, пов'язаних із зростанням розміру прожиткового мінімуму, у тому числі й для тих, хто втратив працездатність.

Однак, у 2023 році, як пише видання «На пенсії», на пенсіонерів очікує лише одне збільшення виплат. Йдеться про індексацію, яку, згідно із законодавством, проводять у березні.

Зазначається, що майбутню індексацію хочуть провести із підвищенням соціальних стандартів на 5,4% замість традиційних 14%. Адже зараз соціальні виплати — друга за пріоритетністю стаття видатків держави, а перша — армія та Міноборони.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли про плани підвищити мінімальні виплати до 3000 гривень, а в деяких випадках і до 3700, що на 50% більше за прожитковий мінімум. Підвищення торкнеться не всіх, а лише тих, хто більше цього потребує. Зокрема, йдеться про самотніх, людей з інвалідністю, хронічними недугами тощо.

Фото Pixabay

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