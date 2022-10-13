40.04 / 41.01 38.30 / 39.58
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У 2023 році пенсії українцям підвищать лише один раз: коли і на скільки

13:12 13 жовтня 2022
Літня пара

У жовтні деяким категоріям пенсіонерів підвищили виплати, у грудні очікується ще один етап підвищень, пов'язаних із зростанням розміру прожиткового мінімуму, у тому числі й для тих, хто втратив працездатність.

Однак, у 2023 році, як пише видання «На пенсії», на пенсіонерів очікує лише одне збільшення виплат. Йдеться про індексацію, яку, згідно із законодавством, проводять у березні.

Зазначається, що майбутню індексацію хочуть провести із підвищенням соціальних стандартів на 5,4% замість традиційних 14%. Адже зараз соціальні виплати — друга за пріоритетністю стаття видатків держави, а перша — армія та Міноборони.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли про плани підвищити мінімальні виплати до 3000 гривень, а в деяких випадках і до 3700, що на 50% більше за прожитковий мінімум. Підвищення торкнеться не всіх, а лише тих, хто більше цього потребує. Зокрема, йдеться про самотніх, людей з інвалідністю, хронічними недугами тощо.

Фото Pixabay

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

Зруйнований будинок

Ефект бумеранга: запущена по Харкову рашистська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді (фото, відео)

Марина Боржемська

«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту