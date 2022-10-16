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Погода

«Осінь дорослішає»: синоптикиня розповіла про різку зміну погоди найближчими днями

14:25 16 жовтня 2022
осінь

В Україні останні теплі дні «бабиного літа». Комфортна погода протримається ще кілька днів, а потім атмосферний фронт, який переміститься з північного заходу Європи, принесе суттєве похолодання.
Про це пише синоптикиня Наталя Діденко.

У понеділок, 17 жовтня, тепло та сухо, у вівторок, 18 жовтня, до +17…+22 градусів. У середу-четвер пройдуть дощі. У Карпатах 20 жовтня можливий сніг. Температура повітря з нинішніх +14…+20 градусів зміниться на +6…+12 градусів.

У Києві понеділок та вівторок будуть сонячними та теплими. Завтра у столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів.

У середу у Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватись температура повітря. І вже у четвер вдень очікується лише +7…+9 градусів.

«Це прийдешнє похолодання ще не остаточне, потепління в жовтні ще буде», — пише Діденко.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, нинішня зима буде не дуже суворою. Найхолоднішим очікується січень. Гарного снігового покриву теж буде небагато, найчастіше дощі з мокрим снігом та ожеледиця.

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