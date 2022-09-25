Магнітні бурі у жовтні: до чого готуватися українцям

У жовтні 2022 року очікуються лише три слабкі магнітні бурі, на відміну від вересня (вже завтра, 26 вересня, Землю можуть накрити дуже відчутні магнітні коливання).

Перша магнітна буря місяця розпочнеться вже 1 жовтня, проте її інтенсивність буде невисокою.

Також магнітні бурі низької інтенсивності очікуються 29 жовтня та 30 жовтня, зазначають vikna.tv.

Вважається, що навіть незначні магнітні бурі можуть погіршити стан людей із підвищеним артеріальним тиском та серцево-судинними захворюваннями. Тому таким пацієнтам слід бути особливо уважними до свого стану, а також дотримуватись кількох простих правил:

правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;

постаратися повноцінно відпочивати та спати не менше 8 годин;

пити більше звичайної чистої води та трав'яного чаю, відмовившись від вживання кави, чаю та, природно, спиртного.

Нагадаємо, раніше лікар-невролог пояснив небезпеку появи туману в голові.

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram