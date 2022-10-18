Воював у Сирії та Таджикистані, але безславно загинув в Україні: під Лиманом ліквідовано «заслуженого» артилериста путіна

Українські воїни продовжують послідовно «перемелювати» орди російських окупантів. Так, до лав представників колишньої другої армії світу, що пройшли через «остаточну денацифікацію», 23 вересня приєднався командир артилерійської батареї, капітан Айрат Галяутдінов. Цікаво, що він уже воював в Україні у 2014 році, а нині таки знайшов там свою смерть.

"Герой" на чужій землі

Про це в соцмережі написав OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Останній бій для окупанта, який заслужив на прихильність командування участю в боях у Сирії та Таджикистані, відбувся під Лиманом.

«Під Лиманом знищено командира артилерійської батареї капітана Айрата Галяутдінова, який воював в Україні в 2014 році. 39-річного капітана ліквідовано 23 вересня. Поховали його 5 жовтня в селищі Сарай-Чекурча під Арськом. Випускник Казанського артилерійського училища, а у 2014 році брав участь у „конфлікті“ в Україні», — повідомив Комахідзе.

А з некрологу, опублікованого на батьківщині «героя», у Татарстані, стало відомо, що вдома у нього залишилися двоє синів, дружина та літні батьки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що стало відомо про «перебазування» в українську землю цілого командира російського дивізіону підполковника Олексія Кондрашова.

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